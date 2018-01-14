(Görüntülü Haber) CHP Kongresinde başkan adayları konuştu

Mehmet İlkay ÖZER-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL,(DHA) CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi\'nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimleri Bostancı Gösteri Merkezi\'nde devam ediyor. Kongrede konuşan il başkan adayı Canan Kaftancıoğlu, \"Ben İstanbul\'u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Yıllardır süren kadın mücadelesinin sonucu olarak, Türkiye\'nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım. Türkiye işçi sınıfının bu şanlı kentinde, alın terini, mücadeleyi,liyakatı öne çıkarmak için adayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu\'nun başlattığı \'Hak, hukuk, adalet\' yürüyüşünün izinden giderek, büyük İstanbul yürüyüşünü başlatmak üzere adayım. Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek,saydamlık ve hesap verilebilirliği hakim kılmak için adayım. Sahici ve samimi olacağız, lafla değil işle var olmak için adayım. Sokak sokak, ev ev dertlere derman olmak için adayım. Çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu kongre tarihi bir kongre. Önümüzde iki büyük seçim var. Bugün burada İstanbul Belediyesini geri alacak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul\'u şaha kaldıracak kadroları seçeceksiniz. Kongre bittiği andan itibaren bu yolda çalışacağım\" dedi.







Adaylardan CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da ulusal bütünlüğe ve bir arada olmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, \"Cumhuriyet Halk Partisi umutsuzların, kimsesizlerin partisidir.Biz İstanbul İl Başkanı olduktan sonra umutsuzlarla, sahipsizlerle buluştuk. Onlarla birlikte 5milyon \'Hayır\' cephesini oluşturduk. Yapılan bütün eleştirilere saygı duyuyorum. Eksiğimiz olan yerde, eksiğimizi düzeltmeye hazırız. Hiç bir kompleksimiz yok. Ama şu bilinmelidir, ders verdiğiniz zaman dönüp, yaptıklarınıza bakacaksınız. Bir gecede 18 ilçeyi görevden gerekçesiz aldığınız döneme bakacaksınız\" ifadelerini kullandı. Listelerin okunmasının ardından oylamaya geçilmesi bekleniyor.