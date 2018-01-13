(Görüntülü Haber) CHP İstanbul İl Kongresi başladı (1)

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi başladı. Bostancı Gösteri Merkezi\'nde yapılan kongrede, 654 il delegesi oy kullanarak İstanbul İl Başkanı\'nı seçecek. Kongre öncesi Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu adaylıklarını açıkladı. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılması bekleniyor.





ENİS BERBEOĞLU PANKARTI ASILDI







Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Atatürk ve Kılıçdaroğlu fotoğrafları asıldı. Enis Berberoğlu\'nun fotoğrafının bulunduğu “Buluşacağız Özgürlükte Yarınlar Bizim\" yazılı pankart dikkat çekti.