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(Görüntülü Haber) CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama (2)

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat'tan devraldı

17 Ocak 2018 16:29

Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu görevi Cemal Canpolat\'tan devraldı. Tören sonrası hakkındaki iddialarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kaftancıoğlu, eşinin paylaştığı yemek fotoğrafıyla ilgili konuştu. Kaftancıoğlu, \"Eşimin ne yediğine ne içtiğine karışmam kul hakkı yenilmediği sürece\" dedi. YEMEK FOTOĞRAFI Kaftancıoğlu, \"Benim durduğum ve yaptığım siyasi mücadele kimlerin ne yediğine ne içtiğine neye inandığıyla değil insanların hak ve özgürlükleri çevrçevesinde neyle mücadele ettiğidir. Sevgili eşimin paylaştığı fotoğraf var.Söylemeyi ayıp sayarak bir detaya dikkatinizi çekeceğim. Çatal ve bıçağın şeklinden karşıdakinin olduğu var. Yurt dışından bir arkadaşı.. Bu görseli paylaşan eşimin babası öldürülmeden iki gün önce bir parti genel başkanı tarafından hedef gösterilmişti. Ve oğlunun da bu topraklarda gülüp geçeceğimiz bir paylaşım nedeniyle tüm kamuoyunda hedef gösterilmesinin takdirini sizlere bırakıyorum\" diye konuştu. EYLEMCİ FOTOĞRAFI Kaftancıoğlu, eşi tarafından gönderilen eylemciye benzetilen tweete ise \" Sevgili eşimle gayet neşeli sosyal medya atışmalarımız meşhurdur. Bu çirkin ötesi saldırının en güzel yanı, yarı yaşımda birine benzetilmiş olmam. Benim olmadığım gayet aşikar ve şakacı. Bundan medet umulan bir Türkiye siyaset iklimine gelmiş bulunuyoruz. Bu kişi kimdir nedir bilmiyorum. Bu kişinin teşhir edilerek haklarının da gasp edildiğine dikkat çekiyorum\" şeklinde konuştu.

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