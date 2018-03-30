(Görüntülü Haber) CHP heyeti, elektrik kesintileri için Mardin'de

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal başkanlığında, 5 milletvekilinden oluşan CHP heyeti, Mardin\'de elektriklerin kesilmesiyle ilgili Kızıltepe ilçesinde mağdur çiftçilerle görüştü. CHP\'li Tanal, İsmet İnönü\'nün sözüne atıfta bulunarak, \"Namusuzlar kadar namuslular da cesaretli, cesur olsa, namusuzlar bu kadar çoğalmazdı. Çiftçiler korkudan konuşmuyor. Korkunun ecele faydası yok\" dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise konu ile ilgili Meclis araştırması açılması için Meclis Başkanlığı\'na başvurdu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Milletvekili Ali Haydar Akverdi, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İzmir Milletvekilleri Mustafa Balbay ve Tacettin Bayır, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi toplantı salonunda elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan çiftçilerle görüştü. Hocaköy Muhtarı Mehmet Bayram, Cumartesi günü Mardin\'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gitmesinden hemen sonra elektriklerin kesildiğini öne sürerek, \"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Mardin\'e niye geldi ? İnanki çözüm için gelmedi. Fakıbaba, sadece Cumhurbaşkanımızı temize çıkarmak için Mardin\'e geldi. Çünkü Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız buradan hareket ettikten sonra cumartesiyi pazara bağlayan geceden sonra elektrikler kesildi. Kesildikten sonra tek faz, tek fazdan sonra 18 saat, 20 saat elektirk göremedik. Hangi ülkede çiftçinin desteğine el konuluyor ? Ben ilkokula giderken alfabemizde \'uyu uyu\' diyordu ya, ne zamana kadar uyuyacağız, artık uyanalım yeter. Ben 64 yaşındayım, ben öleceğim ama GAP\'ın geldiğini görmeyeceğim. Çünkü, GAP gelmeyecek. Bu batıda olsaydı iki senede biterdi. Çünkü, bize üvey evlat gözüyle bakıyorlar. DEDAŞ Mardin İl Müdürü Mehmet Bulut bey, yani öyle DEDAŞ\'ta başarılı olmuş. Sayın Mardin Valimiz, Mehmet Bulut\'u Mardin Büyükşehir Belediyesi\'ne personel daire başkanı yapmış. Yani, \'Sen görevinde çok başarılısın, gel burda belediyede istediğin personeli çıkar, istediğini al\' demek istiyor\" dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, çiftçilerin korktuğu için konuşmadığını ancak korkunun ecele faydası olamayacağını savunarak, şöyle konuştu: \"Burada trafolarınızı sökenler hukuku çiğneyenlerdir, pas pas edenlerdir. Hukuk devleti böyle kanunsuz trafoyu sökmek gibi hak ve yetkisi yoktur. Derhal bunlar hakında suç duyurusunda bulunun. Biz milletvekili olarak, CHP olarak vatandaşlarımızın arkasındayız. Özeleştirinceye kadar siyasi iktidara, yandaş olan şirketlerin afedilen vergi borçlarına bakın. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu güne kadar tüm elektrik borçlarının tamamı, yandaş şirketlerin sildiği vergi borçlarının onda biri kadardır. Siz madem ki size yakın olan şirketlerin vergi borçlarını siliyorsanız, bu şirketlerin vergi borçları onda biri kadar olan bölgenin kalkınması için bölgeler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak için neden silmiyorsun? Bakanına, Başbakanına AKP\'nin genel başkanına sesleniyoruz; Size yakın olan şirketlerin vergi borçları ne kadar, onların vergi borcu bu çiftçinin elektrik borcunun kaç katı? Onu sildiğinizde çiftçinin elektrik borcunu neden silmiyorsunuz? Rahmetli İsmet İnönü\'nün bir sözü vardı; namusuzlar kadar namuslular da cesaretli, cesur olsa, namusuzlar bu kadar çoğalmazdı. Çiftçiler korkudan konuşmuyor, konuşamıyor. Bizler gittikten sonra ceza kesilebileceği korkusuyla izliyorlar. Korkunun ecele faydası yok dostlar. Her gün korkuyla yaşamaktansa, özgürce yaşayıp, başı dik gitmek kadar onurlu bir davranış olamaz\" diye konuştu. CHP\'Lİ TANRIKULU, MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI İSTEDİ Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili Meclis Araştırması açılması talebiyle Meclis Başkanlığ\'na başvurdu. Tanrıkulu başvuru dilekçesinde, \"Mardin başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu\'da sık tekrarlanan elektrik kesintilerinin nedenlerinin, bu kesintilerin halka verdiği maddi zararların, bölge elektrik dağıtım şebekelerinin alt yapısının yeterliliğinin, çiftçilerin elektrik girdi maliyetlerinin nasıl düşürüleceğinin, çiftçilerin elektrik maliyetini düşürecek alternatif enerji kaynakları projelerinin araştırılarak etkili ve sürekli çözüm önerileri getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa\'nın 98\'inci, İçtüzüğün 104 ve 105\'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederim\" dedi.