T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) CHP Gaziantep'te Sucu, yeniden aday

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, yapılan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı

16 Kasım 2017 18:59

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, yapılan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında toplantı düzenleyen Hayri Sucu, aday olacağını ve yeniden seçilmesi durumunda partisinde hizmet etmeye devam edeeğini belirtti. Asıl görevin, bundan sonra başlayacağını kaydeden Sucu, Eğer bize bu göreve layık görürseniz, asıl çalışma bundan sonra başlayacak. Çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var. 2019 bizim için ya var olma, ya da yok olma yılı olacak. 2019 seçimleri bizim için ve partimiz için dönüm noktasıdır. Biz her zaman Atatürk\'ün askerleriyiz ve Atatürk\'ün askerleri için iş başına geçeceğiz. Biz ancak sizlerle, örgüt olarak kazanabiliriz. Ben göreve tekrar talibim, hem yerel seçimleri, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, hem de genel seçimleri biz kazanacağız dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHA CUMHURİYET Halk Partisi CHP GaziantepBaşkanı Hayri SucuCumhuriyet Partisi GaziantepBaşkanlığıHayri SucuAsılSucu EğerBizAtatürkBenCumhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24