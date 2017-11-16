(Görüntülü Haber) CHP Gaziantep'te Sucu, yeniden aday

Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, yapılan kongrede yeniden aday olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı binasında toplantı düzenleyen Hayri Sucu, aday olacağını ve yeniden seçilmesi durumunda partisinde hizmet etmeye devam edeeğini belirtti. Asıl görevin, bundan sonra başlayacağını kaydeden Sucu, Eğer bize bu göreve layık görürseniz, asıl çalışma bundan sonra başlayacak. Çünkü önümüzde çok önemli bir süreç var. 2019 bizim için ya var olma, ya da yok olma yılı olacak. 2019 seçimleri bizim için ve partimiz için dönüm noktasıdır. Biz her zaman Atatürk\'ün askerleriyiz ve Atatürk\'ün askerleri için iş başına geçeceğiz. Biz ancak sizlerle, örgüt olarak kazanabiliriz. Ben göreve tekrar talibim, hem yerel seçimleri, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, hem de genel seçimleri biz kazanacağız dedi.