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(Görüntülü Haber) CHP Bodrum'da bayramlaşma

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde konuşan Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, "Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor

03 Eylül 2017 13:56

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) CHP Bodrum İlçe Başkanlığı\'nın bayramlaşma töreninde konuşan Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, \"Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Partimizin yaptığı çıkışlar iktidar partisini ürkütmektedir\" dedi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen\'in ev sahipliğinde CHP İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma törenine CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye meclis üyeleri ve birçok partili katıldı. Partililerin birbirleriyle bayramlaşmasının ardından bir konuşma yapan İlçe Başkanı Recai Seymen, herkesin bayramını kutlayarak, \"Bir Cumhuriyet Halk Partisi neferi olarak söylüyorum. Bizim evimiz, yuvamız bu cumhuriyeti kuran CHP\'den başka bir yer değil. Başkaları bunu düşünüyorlarsa da büyük gaflet, dalalet ve hıyanet içindedirler. CHP\'nin içine gelip de belirli makamlara sahip olanlar bu düşünceler içindelerse onları bir kenara bıraksınlar\" dedi. BÜTÜNLEŞME AMACI Türkiye\'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle sevinç ve güzel duygularla bayram kutlanamadığını savunan Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, \"Ülke bütün kurumlarıyla tek adam diktatörlüğünün altyapısını oluşturmuş. O tek adam 2019\'da o koltuğa oturacak. Hepimiz bunu bekliyoruz. Bunu beklerken biz de CHP olarak elimiz bağlı oturmuyoruz. Bütünleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyetçiler, demokratlar, Atatürkçüler, solcular, Atatürkçü sağcılar ile birlikte aslında Kuva-i Milliye\'nin o yapısına ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken zamanı da iyi kullanmayı amaçlıyoruz. Adalet yürüyüşünden itibaren bir planlama dahilinde gidiyoruz. O yüzde 51 aslında bana göre yüzde 60 en az o yüzde 60\'ı bloke ederek daha da kenetlenmeyi sağlayacağız\" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da herkesin bayramını kutlayarak, \"Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor. Partimizin yaptığı çıkışlar iktidar partisini ürkütmektedir. Arkadaşlar hep beraber güzel sloganlarla, güzel çıkışlarla, yürüyüşlerle, kurultaylarla CHP\'nin ismini Türkiye\'deki en ufak köylere kadar duyurmak zorundayız. Bu kaleleri kaybetmeden yeni kaleler keşfederek bu güzel ülkemizi Suriye olmaktan ve Ortadoğu bataklığından çıkarmak zorundayız\" dedi. Bayramlaşma töreni daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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