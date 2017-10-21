(Görüntülü Haber) Cezalarını fidan dikerek ödüyorlar

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Kanunu uyarınca bir kamu kuruluşunda ücretsiz çalışma yükümlülüğü almış 15 hükümlü de eşlik etti. Merkez Aziziye İlçesi\'ndeki Atatürk Üniversitesi\'ne ait ormanlık alanda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Bölge Adliyesi Başkanı Mustafa Çetin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, adliye çalışanları ve infaz koruma memurları katıldı. Etkinliğe Denetimli Serbestlik Kanunu uyarınca bir kamu kurumunda ücretsiz çalışma yükümlülüğü almış 15 hükümlü de eşlik etti. 15 bin fidanın dikileceği alanda 15 hükümlü, günde 8 saat çalışarak cezasını çekecek. Fidanların dikimi ve bakımı ile ilgilenecek olan hükümlüler, cezaları bitene kadar burada görev yapacak. Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, bu yıl 562 hükümlünün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Erzurum merkezde ve yetki alanlarında bulunan ilçelerde kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştığını hatırlattı. Savcı İnal, şöyle dedi: \"Atatürk Üniversitesi ile imzaladağımız işbirliği protokolü çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan yaklaşık 15 kişilik bir hükümlü grubu ile Nisan ayından itibaren 8 saat süre ile üniversitenin bahçe ve ormanlık alanlarının temizliği yine hükümlüler tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Atatürk Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile 28 Nisan 2017 tarihinde imzaladığımız işbirliği protokolü ile üniversitenin ağaçlandırma sahasınada bulunan alanlara fidan dikme çalıuşmasına başlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temin edilen yaklaşık 15 bin çam fidanın dikim işlerine geçtiğimiz Salı günü başlanmış bugünde bu çalışmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle 2017 yılında 562 hükümlü denetimi serbestlik müdürlüğümüz tarafından Erzurum merkezde ve yetki alanımızda bulunan ilçelerde toplam 122 bin 985 saat süre ile kamu hizmetlerinde ücretsiz olarak çalıştırılmıştır. Bu sürenin asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamasında 2017 yılında 1 milyon 234 bin TL değerinde iş ücretsiz olarak yapılmış görülmektedir. Sonuç olarak kamu hizmetlerinin yaptırımlarının hükümlülerin iyileştirilmesi kamuya verilen zararın giderilmesi amacını karşılayabilmesi bu ve buna benzer işbirliklerimizin önümüzdeki süreçte de devam etmesi diliyorum.\" Fidan dikimi ardından hükümlülerden Mehmet Gedik ile Yaşar Mankır, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen\'den iş istedi. Mehmet Gedik, \"Bizi topluma kazandırın başkanım. Bizi işe almıyorlar. Biz mahkumlarla ilgilenmiyorlar. Cezamızı zaten cezaevinde yattık. Dışarda da bize ceza veriyorlar. İlgilenmiyorlar sayın savcım sallıyorlar bizi\" dedi. Başsavcı Halil İnal, bunun üzerine devreye girerek, \"Önce cezamızı çekeceğiz. Şimdi hapis yerine siz burada cezanızı çekiyorsunuz. Önce cezamızı çekeceğiz ondan sonra. Bizim koruma kurulumuz var. Her ay normalde toplanıyoruz. Belediye, Milli Eğitim, ziraatten; her kurumdan var. Eski hükümlülere cezası infaz edildikten sonra onlara uygun iş bulmaya çalışıyoruz. Cezayı infaz edin cezadan sonra o kuruma başvurun . Cezayı infaz etmeden olmaz\" diye konuştu.