(Görüntülü Haber) Cezaevine teslim olacağı gün 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de otomobil hırsızlığı suçundan tutuklu bulununan ve 1 haftalık izin kullanan 26 yaşındaki Yunus Garip, teslim olacağı gün 3 otobüs, 1 kamyon daha çaldı.



Çeşitli mahallerden 14 araç çalma suçundan tutuklu bulunan Yunus Garip, İncesu Açık Cezaevi\'ne geçmesi için 1 haftalık izne çıkarıldı. Garip, bu izin sırasında teslim olacağı gün 3 otobüs 1 kamyon çaldı. Hırsızlık şüphelisi otobüs çalacağı sırada Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Garip, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi. Şüphelinin hırsızlık suçlarından bugüne kadar çeşitli tarihlerde 8 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.

