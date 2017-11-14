(Görüntülü Haber) Cezaevine götürülürken kaçan firari 2 saat sonra yakalandı

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, hırsızlık suçundan hüküm giyen 24 yaşındaki İzzet Çınar, cezaevine götürüldüğü sırada Çanakkale Adliyesi\'nden elleri kelepçeli şekilde kaçtı. Çınar, yaklaşık 2 saat sonra yakalandı.



Hırsızlık suçundan hüküm giyen İzzet Çınar, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne götürülmeden önce işlemleri yapılmak üzere polis ekiplerince Çanakkale Adliyesi\'ne getirildi. Çınar, saat 18.00 sıralarında polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak adliyenin açık olan penceresinden elleri kelepçeli şekilde atlayıp, izini kaybettirdi.



Çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, Çınar\'ın bir ticari taksiye bindiğini tespit etti. Polis, durağından telefon numarasını aldığı ticari taksi şoförü ile irtibata geçti. Şoför, ekiplere 116\'ncı Jandarma Er Eğitim Alayı Kavşağı üzerinde duracağını bildirdi. Bu sırada durumu fark eden Çınar, taksiden inerek Küçük Sanayi Sitesi içerisine kaçtı. Çınar\'ın sanayi sitesinde saklandığı gören esnaf durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgele gelen ekipler, Çınar\'ı yakaladı.



Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan Çınar, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.