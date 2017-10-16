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(Görüntülü Haber) Cezaevi'nden firar eden mahkum, 1 kilometre kaçabildi

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan 28 yaşındaki Mustafa Ülgen, iddiaya göre duvardan atlayıp firar etti

16 Ekim 2017 13:06

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan 28 yaşındaki Mustafa Ülgen, iddiaya göre duvardan atlayıp firar etti. Kaçan Ülgen, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Olay, bugün Seydişehir Açık Cezaevi\'nde meydana geldi. Gasp suçundan 8 yıl hapis cezası alan ve 4 yıl cezası kaldığı öğrenilen Mustafa Ülgen, iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp kaçtı. Cezaevi yetkilileri durumu polise bildirmesi üzerine cezaevinin bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kaçan Ülgen, cezaevinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Seydişehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Seydişehir T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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