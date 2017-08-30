(Görüntülü Haber) Cezaevinden CHP'li başkana suikast için kaçırıldığını iddia etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da cinayet suçundan 25 yıl hapis cezasını çektiği cezaevinden firar eden 35 yaşındaki Kemal Bolat, yakalandı. Bolat, cezaevi firarında kendisine Çukurova Belediye Meclis üyesi S.Ş.\'nin yardımcı olduğunu, karşılığında Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin\'i öldürmesini istediğini öne sürdü. Adana\'da 2004 yılında Hasan Saran öldürüldü. Kemal Bolat, bu cinayetin şüphelisinin yerini gizlediği öne sürülen Mahmut Metin Evren\'i, 23 Ekim 2006 tarihinde ayaklarını bağladıktan sonra sulama kanalına atarak öldürdü. Yakalanan Kemal Bolat, yargılandığı mahkemede 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kemal Bolat, 7 ay önce Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tarafından yakalanan Kemal Bolat, sağlık kontrolüne getirildi. İşlemlerinin ardından Adli Tıp Biriminden çıkarılan Bolat, \"Söyleyeceklerim sizi nasıl tatmin edecek bilmiyorum. Meclis üyesi S.Ş., Belediye Başkanı Soner Çetin\'i öldürmem için beni cezaevinden kaçırttı. Soner Çetin, ölmeyi hak edecek bir insan değil, beyefendi bir adam\" dedi. Kemal Bolat sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. \"TÜYÜ BİTMEMİŞ HAKKINI YEDİRMEM\" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yaptığı açıklamada Kemal Bolat\'ın iddialarıyla ilgili yeni bilgi sahibi olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmediğini söyleyen Başkan Çetin, şunları söyledi: \"Şahsı tanımıyorum, bizimle ilgili araştırma yapmış. Kendisi vicdanlı biriymiş. Yakalanmasa, bekli bugün benim ölüm haberini yazıyor olabilirdiniz. Herkesi göreve davet ediyorum, bu kanlı çeteler hak ettiği cezayı alsın.\" CHP Adana İl Disiplin Kurulu\'nca 2016\'da CHP grup kararına uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç edilen Çukurova Belediye Meclisi üyesi S.Ş.\'nin ise iddialarla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.