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(Görüntülü Haber) Cezaevinde görevli asker doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli asker nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu

29 Mart 2018 14:23

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli asker nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yaparken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralanan asker ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sabah 07.55 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, kadın cezaevinde nöbet değişimi sırasında doldur-boşalt yapan bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Cezaevinde görevli personeller durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bunun üzerine cezaevine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan vurulan yaralı asker cezaevine gelen ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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