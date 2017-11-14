(Görüntülü Haber) Cezaevi yapılmak istenen eski hastane binası için imza kampanyası

Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova mahallesinde, uzun yıllardır atıl durumda bulunan 100 yataklı Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının açık kadın cezaevine dönüştürülecek olması tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi, söz konusu binanın cezaevine dönüştürülmemesi için imza kampanyası başlattı. Ayvalık\'a 12 kilometre uzaklıktaki 15 bin nüfuslu Altınova Beldesi\'nde, 1994 yılında halktan toplanan paralarla hastane yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 100 yatak kapasiteli Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi\'nin inşaatı 4 yılda tamamlandı. Hastane binası, dönemin Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Ancak hastane binası 2007 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başladı. 3 yıl sonra da doktorların gelmek istememesi, hasta azlığı gibi çeşitli gerekçelerle hizmete son verildi. Daha sonra bir süre de 112 Acil Servis Komuta Merkezi olarak kullanılan hastane binası, ardından atıl durumda kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediye meclislerinin sağlık meslek lisesi olarak hizmet vermesi yönünde karar almasına rağmen atıl durumdaki binanın Adalet Bakanlığı\'na devredilip, açık kadın cezaevine dönüştürülecek olması, ilçede tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi de hastane binasının cezaevine dönüştürülmemesi için 14-16 Kasım tarihleri arasında imza kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında Talatpaşa Caddesi, Altınova ve Sarımsaklı pazar yerlerinde kurulan stantlarda imza toplanmaya başladı. Kampanyada ilk 1 saat içinde 300 imza toplandı. Kampanyaya, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer de imza atarak, destek verdi. Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, herkesi imza kampanyasına destek olmaya davet edip, şunları söyledi: \"Atıl durumdaki hastane binası Adalet Bakanlığı\'na kadın açık cezaevi yapılmak üzere devredilmiştir. Fransız yazar ve şair Victor Hugo \'Bir okul açan bir hapishane kapatır\' demiş. Daha bu yıl Hollanda 6 cezaevini kapatırken bizim ülkemizde sürekli yeni cezaevleri inşa ediliyor. Sürekli yeni cezaevleri inşa etmek; çözüm bu mudur? Bir ülkedeki suç oranları, eğitim ile kaliteli eğitim sistemi ile düşer. Eğitime önem verilmezse açılan her bir cezaevi dolacak ve yeniden bir cezaevi açılacak. Altınova\'daki sağlık için inşa edilen binanın bir cezaevi değil, yine sağlık konusunda eğitim veren sağlık lisesine dönüştürülerek eğitim yuvası olmasını istiyoruz. Ayvalık\'ımızın ve ülkemizin öncelikli ihtiyacı eğitimdir. Ayvalık Kent Konseyi olarak bizler Altınova\'da açılacak olan cezaevine karşıyız. Bu sebeple yetkili makamlardan gerekli izinleri alarak, bir imza kampanyası başlattık. Aynı zamanda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de yarın basın açıklaması yaparak, bizlere destek verecek.\"