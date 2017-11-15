(Görüntülü Haber) Cezaevi yapılmak istenen eski hastane binası için eylem

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesi Altınova mahallesindeki yıllarca atıl durumda bulunan 100 yataklı Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi binasının açık kadın cezaevine dönüştürelecek olması geniş katımıllı eylemle protesto edildi.



Ayvalık\'a 12 kilometre uzaklıktaki 15 bin nüfuslu Altınova\'da, 1994 yılında halktan toplanan paralarla hastane yapılması için inşaat çalışmalarına başlandı. 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip, 100 yatak kapasiteli Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi\'nin inşaatı 4 yılda tamamlandı. Hastane binası dönemin Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile yapılan protokol ile Sağlık Bakanlığı\'na devredildi. Ancak, hastane binası 2007 yılında poliklinik olarak hizmet vermeye başladı. 3 yıl sonra da doktorların gelmek istememesi, hasta azlığı gibi çeşitli gerekçelerle hizmete son verildi. Daha sonra bir süre de 112 Acil Servis Komuta Merkezi olarak kullanılan hastane binası atıl durumda kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediye Meclisleri\'nin Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet vermesi yönünde karar almasına rağmen binanın Adalet Bakanlığı\'na devredilip, açık kadın cezaevine dönüştürülecek olması ilçede tepkilere neden oldu. Ayvalık Kent Konseyi de eski hastane binasının cezaevine dönüştürülmemesi için 14-16 Kasım tarihleri arasında Talatpaşa Caddesi, Altınova ve Sarımsaklı Pazaryerleri\'nde kurulan stantlarda imza kampanyası düzenledi. İlginin büyük olduğu kampanya devam ederken hastane binasının cezaevine dönüştürülmek istenmesine tepkiler de sürüyor.



GENİŞ KATILIMLI EYLEM



Bugün hastane binası önünde geniş katılımlı eylem yapıldı. Eyleme, Ayvalık Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gençer, CHP, MHP, ÖDP, EMEK, HDP ve Vatan Partisi Ayvalık ilçe teşkilatı yöneticileri, Birleşik Haziran Hareketi, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Ticaret Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Anneler Derneği Turizm Tanıtma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Altınova Avcılar Kulübü, Ayvalık Mahalle Muhtarları Derneği, Ayvalık Gaziler Derneği, Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Altınova Sulama Birliği, Ayvada Sanat Merkezi\'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Katılımcılar, \'Toplum cezaevi ile değil okul ile gelişir\', \'İyi eğitim, gelişmiş toplum demektir\', \'Ceza değil eğitim istiyoruz\' ve \'Okul binamız cezaevi olmasın\' yazılı dövizler taşıdı.



\'HALK İRADESİNİN GÖZARDI EDİLDİĞİ BU YAKLAŞIMI DOĞRU BULMUYORUZ\'



Altınova halkının 1995 yılında tasarrufu ve bağışlarıyla Altınova Belediyesi tarafından hastane amacıyla yapılan binanın bir dönem sağlık ocağı olarak kullanıldığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şöyle devam etti:



\"Halkın bağışlarıyla yapılan bu hastane binası uzun yıllar atıl kalmıştı. 2016 yılında, kamuoyunun ve Altınova Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği\'nin de desteğini alarak, Ayvalık Belediyesi\'nin 2 Kasım 2016 tarih ve 279 sayılı kararı ile ve Sağlık Bakanlığı\'nın uygun görüşleriyle söz konusu binanın eğitim alanına çevrilmesine karar verildi. Alınan bu karar aynı düşünce ve kararlılıkla Balıkesir Büyükşehir Meclisi\'nde de 14 Şubat 2017 tarih 228 sayılı kararla oy birliği ile kabul edilmiştir. Tüm bu gelişmelerin akabinde o tarihte, Altınova Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda yüksekokul veya teknik meslek lisesi yapılması için adımlar attık. Ve biliyoruz ki halen ilçemizde milli eğitim yeni eğitim alanları bulmak için çaba harcıyor. Kısa bir süre önce, Altınova\'daki söz konusu binanın eğitim yuvası yapılmak yerine, \'Kadın Açık Cezaevi\' yapılması amacıyla Adalet Bakanlığı\'na tahsis edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Halkın oylarıyla seçilmiş Ayvalık Belediye Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin yani halk iradesinin göz ardı edildiği bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve ivedilikle geri adım atılmasını bekliyoruz.\"



\'ŞU ANA KADAR 10 BİN İMZA TOPLANDI\'



Şehrin merkezinde yer alan bu binanın yüksekokul veya teknik meslek lisesi yapılması için 3 gün süresince imza kampanyası başlatıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Gençer, \"Ayvalık Kent Konseyi başta olmak üzere, Altınova Anneler Derneği, sivil inisiyatifler, gönüllülerin sosyal medyada açtıkları imza kampanyaları ile 10 binin üzerinde imza toplanmıştır. Biz hükümlüleri rehabilite eden cezaevlerine karşı değiliz, ancak Altınova halkının kendi parasıyla yapılan şehrin merkezinde yer alan ve tüm kamuoyunun STK\'ların, siyasi partilerin bu binanın cezaevi olmaması ile ilgili kararlılığı vardır. Buradan tüm Balıkesir milletvekillerimizden ve yetkililerden Ayvalık\'ın sesini duymalarını, Ayvalık Halkı\'nın ortak kararını desteklemelerini istiyoruz. Söz konusu binanın halkın iradesine uygun olarak, sağlık meslek lisesi, teknik meslek lisesi veya yüksekokul olarak açılmasını acilen bekliyoruz\" dedi.



\'BU BİNAYI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU YAPALIM\'



Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir\'e de seslenen Belediye Başkanı Gençer, \"Rektörümüz çok çaba gösteren, üniversiteyi devamlı büyüten bir rektör. İşte buyurun bina. Gelin buraya Sağlık Meslek Yüksekokulu yapalım. Hazır bina var. Bu, yörenin kaderini değiştirecektir. Bu yöredeki gençlerimize geleceğini kazandıracaktır\" dedi. Kalabalık, açıklama ardından dağıldı.