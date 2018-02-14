T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi silahlı soyguncu, yakalandı

Tolga YANIK KONYA DHA) KONYA'da gasp suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden tel örgülerden atlayıp kaçan ve 4 gün içerisinde 3 farklı işyerinde silahlı soygun yapan şüphelilerden Hasan Ylıdız (49), Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı

14 Şubat 2018 14:15

Tolga YANIK KONYA DHA) KONYA\'da gasp suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden tel örgülerden atlayıp kaçan ve 4 gün içerisinde 3 farklı işyerinde silahlı soygun yapan şüphelilerden Hasan Ylıdız (49), Antalya\'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis diğer şüpheli Mustafa S.\'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. İddiaya göre, gasp suçundan tutuklanıp, hüküm giyen Hasan Yıldız, cezasının bitimine yakın Seydişehir Açık Cezaevine gönderildi. Yıldız, geçen 6 Şubat günü yine hükümlü olan arkadaşı Mustafa S. ile birlikte tel örgülerinin üzerinden atlayarak firar etti. İki kişi, ilk olarak 7 Şubat günü bir otomobille yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine gitti. Burada yüzü kar maskeli ve elinde pompalı tüfekle bir akaryakıt istasyonuna baskın yapıp, çalışanları tehdit ederek, kasada bulunan bin 700 lira para ve bir adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, 9 Şubat günü de yine Ereğli ilçesinde bir bakkal dükkanına geldi. İş yeri sahibine silah çekerek kasadaki paraları istedi. Ancak, Hüseyin Özüok, kar maskeli ve silahlı soygunculara direndi. Bunun üzerine soyguncular, bakkaldan bir şey alamadan kaçtı. Soyguncular son olarak 10 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi\'nde bir markete geldi. İşyeri çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, çalışanların karşılık vermesi üzerine havaya bir el ateş ederek, bir şey alamadan kaçtı. Yaşanan soygunların ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede soyguncuların Seydişehir Açık Cezaevi\'nden firar eden Hasan Yıldız ve Mustafa S., olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çalıntı plakalı bir araçla soygunları gerçekleştirdiklerini tespit eden polis, şüphelilerden Hasan Yıldız\'ın Antalya\'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Hasan Yıldız, Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Konya\'ya getirilen Yıldız, suçlamaları kabul etmediğini ve görüntülerdeki diğer kişiyi de tanımadığını söyledi. Hasan Yıldız, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Mustafa S.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIK KONYA DHA KONYAHasan YlıdızAntalya AlanyaYıldızMustafaHasan YıldızSeydişehir Açık CezaevineEreğliBuradaAncak HüseyinBununSoyguncularSelçukluYazır MahallesiYaşananKonya Emniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24