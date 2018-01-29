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(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi hırsızlık yaparken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir tatlıcıdan hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan 28 yaşındaki Ferhat P

29 Ocak 2018 22:18

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta bir tatlıcıdan hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan 28 yaşındaki Ferhat P.\'nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki bir tatlıcı da meydana geldi. Tatlıcı dükkanına giren Ferhat P., yazarkasadan para almak isterken bir vatandaş tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polise yazarkasayı peçete almak için açtığını söyleyen Ferhat P.\'nin GBT sorgusunda bir süre önce Kırıkhan Açık Cezaevi\'nden firar ettiği, Adıyaman ve Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesinde hırsızlık, mala zarar verme gibi 13 ayrı dosyadan arandığı, hakkında da 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan hakkında hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan Fethat P., emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildildi. Ardından adliyeye sevk edilen Ferhan P., tutuklandı.

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