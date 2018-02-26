(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi, bakan ve vali adıyla dolandırıcılık yaparken yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de B.K.(44), Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su\'nun adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Merkez Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi\'nde oturan B.A., kendisini arayan bir kişinin, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su\'nun adını kullanarak iş vaadinde bulunduğu iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.\'nın kendisinden istenen 2 bin lirayı teslim etmek için buluşma noktasına gelen B.K.\'yı gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan B.K.\'nın 4 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevi\'nden firar ettiği de ortaya çıktı. Benzer yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlenen B.K. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülen B.K., görüntü alan gazetecilere, \"Benim alnım açık. Bu işin sonunda beraat ettiğimde hepinize dava açarım. Adam öldürmedim, vatana ihanet etmedim\" diye tepki gösterdi.