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(Görüntülü Haber) Cezaevi firarisi 5 ay sonra yakalandı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da yaklaşık 5 ay önce bulunduğu açık cezaevinden kaçan Ali Rıza Bektaş (27), polisin operasyonuyla yakalandı

13 Aralık 2017 19:41

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da yaklaşık 5 ay önce bulunduğu açık cezaevinden kaçan Ali Rıza Bektaş (27), polisin operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl hapis cezası alan Ali Rıza Bektaş, bulunduğu Aksaray Açık Cezaevi\'nden yaklaşık 5 ay önce kaçtı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, firari Bektaş\'ı, Cumhuriyet Mahallesi\'nde bir evde saklandığını tespit etti. Ardından bugün düzenlenen operasyonda Bektaş, saklandığı evde yakalandı. Bektaş, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren Bektaş, adliyeye sevk edildi. Bektaş\'ın çıkarılacağı mahkemenin ardından cezaevine teslim edeceği öğrenildi.

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