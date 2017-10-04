(Görüntülü Haber) Çeyrek asır süren mağduriyet yönetmelikle giderildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 1995\'te tarımsal sulama ve içme suyu amacıyla yapılan Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı Göleti çevresinde 5 mahalleyi kapsayan baraj havzası koruma yönetmeliğini değiştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yeni su koruma yönetmeliğe göre, çeyrek asırdır yapılaşmaya izin verilmeyen baraj kıyısında mutlak mesafe dışında kalan yaklaşık 2 bin parselde, daha önceden imar kararı olanlara yapılaşma izni verilmiş oldu. Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı koruma havzasında yer alan Su Kirliliği Yönetmeliği nedeniyle baraj çevresinde bulunan Hürriyet, Kayıhan, Cumhuriyet, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde, 1995\'ten bu yana süren imar mağduriyeti, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı\'nın yeni hazırladığı yönetmelikle ortadan kaldırıldı. Baraj çevresindeki su koruma yönetmeliğinin değişmesiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 2 yıldır yapılan çalışmayla hazırlanan yeni yönetmeliğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını ve mecliste de kabul edildiğini, 2 bine yakın parsel sahibinin mağduriyetinin giderildiğini söyledi. Başkan Zolan, baraj çevresinde yeni koruma alanları oluşturulduğunu belirterek, \"Bu barajda su kirliği yönetmeliği var. Yönetmeliğe göre mutlak mesafe, kısa mesafe ve orta mesafe şeklinde değişik kademelerle koruma kararları var. Her konum içinde yapılabilecek ve yapılaması yasaklanan hususlar belirtilmiştir. Bu yasaklar içinde çeşitli yapılaşmalar durdurulmuş, bazı binalar yarım kalmış, 1995 yılından buyana vatandaşlarımız sıkıntı çekmiş. Vatandaşlarımızın da sıkıntılarını gidermek için yeni bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelik suyun koruma ve kullanma dengesini sağlamasının yanında, bazı mağduriyetleri giderici ama suyun da temiz kalması için ciddi kararları olan bir yönetmelik. Yönetmelik gereğince, belirlenen alanlarda 1995 yılından önce ya da sonrasında usulüne uygun alınmış bir imar kararı varsa bu imar kararları geçerlidir\" dedi. BARAJDA 3 AYRI KORUMA ALANI VAR Gökpınar Barajı alanında 3 ayrı koruma alanı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, \"Baraj kıyısına 300 metre mesafedeki mutlak koruma alanında yasaklar aynen devam ediyor. Orta ve kısa mesafe alanlarda ise daha önce yasak olan yapılaşmaya, mevcut imar planları olan parsellerde yapı izinleri verildi. Daha önce temelini atmış, ya da yarım kalmış, kaba inşaatını yapmış olan vatandaşlarımız için alınan bir karardır\" diye konuştu. \'BARAJ SUYU İÇME SUYU OLARAK KULLANMIYORUZ\' Başkan Zolan, barajdaki suyun içme suyu olarak kullanılmadığının altını da çizerek, \"Baraj hem içme suyu hem de tarımsal sulama için yapılmış bir yatırımdır. Pamukkale Ovası\'nın büyük bir bölümün suluyor. İhtiyaç olduğunda da içme suyu olarak rezerv anlamında elimizde tutmaya devam edeceğiz. Şu anda içme suyu olarak kullanmıyoruz. Rezerv olarak tutuyoruz\" diye konuştu. Baraj çevresindeki mahallelerde havza içinde kalan arsa sahiplerinin yapılaşma yasağı ile yaşadığı sorunlar tepkilere neden oluyor, bu nedenle 2 bine yakın parsel sahibinin arsalarında çivi dahi çakmasına izin verilmiyordu.