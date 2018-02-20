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(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da şehit 2 polisle ilgili davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 12'nci duruşması görüldü

20 Şubat 2018 21:28

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar\'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davanın 12\'nci duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı\'nın mütalaasında 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) başvurdu. Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evlerinde uyurken teröristler tarafından uykularında şehit edildi. Başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı, 4\'ü tutuklu 9 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık\'tan dava açıldı. Davasının 12\'nci duruşması bugün 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Mahkemeye \'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme\' suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın\'ın hazır bulunurken, Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Sanıklar Kürtçe olarak yaptıkları savunmalarına tercüman aracılığıyla üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek olayla ilişkilerinin olmadığını savundu. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında tutuklu yargılanan 4 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise olaya ilişkin yeterli delilin bulunmadığını öne sürerek, müvekkillerinin tutuksuz yargılanmasını talep etti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Sanık avukatları, ertelenen duruşma üzerine \'Savunmanın kısıtlanması\', \'delillerin toplanmaması\' ve \'uzun tutukluluk\' gerekçeleriyle AYM\'ye başvuru yaptı.

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