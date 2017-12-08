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(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da Kudüs tepkisi

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrası Amerika ve İsrail protesto edildi

08 Aralık 2017 18:51

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde, sivil toplum kuruluşları tarafından Cuma namazı sonrası Amerika ve İsrail protesto edildi. Ceylanpınar ilçe merkezinde yer alan Zahiriye Camisi\'nde Cuma namazı sonrası toplanan Sivil toplum kuruluşu basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Ceylanpınar Başkanı Mustafa Turan, ABD\'nin, Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak tanımasını kınadı. Turan, şunları söyledi Son yüzyılda İslam beldelerine peyderpey fili müdahalede bulunan Amerika her gün şeytani oyunlarından birini oynuyor. Son zamanlarda ülkemize karşı kinini belli eden ve bizlere diz çöktürmek için her hamleye başvurmaktan çekinmeyen Amerika bir daha tüm Müslümanların namusuna el uzatmaya çalışıyor. İlk kıblemiz mescidi aksanında bulunduğu kutsal şehrimiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmekle Amerika İslam\'ın haremine el uzatmıştır. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti ilan edilmesi konusunda Amerika\'nın girişimi son derece tehlikelidir. Büyük şeytan Amerika şunu bilsin ki bu hesap yanlış bir hesaptır. Bu hesabı bozmak için bizler ayağa kalkacak ve onlara direneceğiz.

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