T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da ilk kez zeytinyağı üretimine başlandı

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen bir proje ile zeytin yağı üretimine başlanıldı

21 Aralık 2017 21:21

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen bir proje ile zeytin yağı üretimine başlanıldı. Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Ahmet Altuntaş öncülüğünde saf zeytinyağı üretimi için makine geliştirildi. Öğrencilere iş imkanı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler zeytin yağı üretime başladılar. Ceylanpınar ilçesinde ilk defa zeytin yağı üretimini başaran Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi zeytin yağ üretiminin ardından sabun ve bitkisel gübrede üretmeyi hedeflerini belirti. Okul Müdürü Ahmet Altuntaş, gıda bölümü öğrencilere ileride bir iş imkanı oluşturmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını ifade ederek, Çalışmalarımız sayesinde yüzde 100 saf zeytin yağı üretmeyi başardık. Çok ciddi denemelerden geçti şuanda analizini yaptığımızda istediğimiz kalitede yağ üretimi gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz bu işi öğrenecekler ve okuldan mezun olduklarında bir araya gelerek bu sektöre giriş yapacaklardır. Böyle bir sektöre girip kendi yağlarını üreteceklerdir. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar. Sonraki aşamalarda yağ üretiminden sonra inşallah zeytin yağından saf doğal sabunda üretmeyi amaçlıyoruz diye konuştu. Ceylanpınar\'da ilk kez üretilen zeytin yağı yapılan somut deneylerle de başarılı çalışma ortaya koyan Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yetkililerden destek bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞŞANLIURFADHACeylanpınarCeylan MeslekiTeknik Anadolu LisesindeKız Meslek Lisesi Okul Müdürü Ahmet AltuntaşTeknik Anadolu LisesiOkul Müdürü Ahmet AltuntaşBöyleBöyleceSonraki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24