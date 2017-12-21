(Görüntülü Haber) Ceylanpınar'da ilk kez zeytinyağı üretimine başlandı

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen bir proje ile zeytin yağı üretimine başlanıldı. Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Ahmet Altuntaş öncülüğünde saf zeytinyağı üretimi için makine geliştirildi. Öğrencilere iş imkanı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler zeytin yağı üretime başladılar. Ceylanpınar ilçesinde ilk defa zeytin yağı üretimini başaran Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi zeytin yağ üretiminin ardından sabun ve bitkisel gübrede üretmeyi hedeflerini belirti. Okul Müdürü Ahmet Altuntaş, gıda bölümü öğrencilere ileride bir iş imkanı oluşturmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını ifade ederek, Çalışmalarımız sayesinde yüzde 100 saf zeytin yağı üretmeyi başardık. Çok ciddi denemelerden geçti şuanda analizini yaptığımızda istediğimiz kalitede yağ üretimi gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz bu işi öğrenecekler ve okuldan mezun olduklarında bir araya gelerek bu sektöre giriş yapacaklardır. Böyle bir sektöre girip kendi yağlarını üreteceklerdir. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar. Sonraki aşamalarda yağ üretiminden sonra inşallah zeytin yağından saf doğal sabunda üretmeyi amaçlıyoruz diye konuştu. Ceylanpınar\'da ilk kez üretilen zeytin yağı yapılan somut deneylerle de başarılı çalışma ortaya koyan Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yetkililerden destek bekliyor.