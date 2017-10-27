(Görüntülü Haber) Çevreye kötü kokular yayılınca -1

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR\'de boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu.Kokunun geldiği boş binada günlerdir burada olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu.





Ataşehir Yenisahra Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan Ali Çağlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.





Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.