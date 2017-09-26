(Görüntülü Haber) Çevreciler Adliye önünde buluştu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA Adliyesi önünde toplanan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın doğa koruma alanlarının statülerini düşürdüğünü iddia ederek, \'Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Raporu\'na tepki gösterdi.



Ellerinde \'Halka kurda kuşa sordunuz mu?\', \'Köylerimiz, koylarımız ormanlarımız geleceğimizdir sahip çıkıyoruz\', \'Gökova\'yı vermecez\', \'Dört mevsim ekoloji bahane rant şahane\', \'Muğla cennet kalsın\' pankartları taşıyan yaklaşık 40 MUÇEP üyesi, Muğla Adliyesi önünde buluştu. Su ürünleri uzmanı, MUÇEP Ören temsilcisi Meliha Tekin yeni düzenlemelerle \'Doğal SİT\' tanımının çöpe atıldığını ve ülke genelinde tabiat varlıklarının büyük bölümünün korumasız bırakıldığını savundu. Muğla\'da tarım, zeytinlik, arıcılığın, bitki ve hayvan türlerininin olumsuz etkileneceği bir düzenlemeyi kabul etmediklerini ifade eden Tekin, şöyle dedi:



\"Bugüne kadar bereketli kadim toprağından zeytinini toplayıp, zeytinyağını tükettiğimiz, çıntarını, otlarını, sebze ve meyvesini yediğimiz, denizine para ödemeden girdiğimiz, geçmişimizin anıları ve çocuklarımızın mirasının yok edilmesine seyirci kalamayız. Bu topraklar, kıyılar, koylar nadir yaşayan hayvan-bitki türleri ve muhteşem doğasıyla sadece bizlere ait olmayıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak uluslararası sözleşmelere imza atığımız dünya mirasıdır, unutmayalım! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın, halkımızdan gizleyip, bir türlü açıklamadığı, sözde \'Dört Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Raporu\'na dayanarak doğa koruma alanlarının yeniden değerlendirilmesi ve koruma statülerinin düşürülmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması işlemi kabul edilemez. Üstelik, bir sır gibi saklanan bu rapor, kamu vicdanına sığmayacak şekilde mimarlık, mühendislik, gayrimenkul gibi özel şirketlere hazırlatılmıştır. Raporda ekolojiden ziyade, ekonomik kaygılar hakimdir. İmara açılacak, adrese teslim pek çok değişiklikler içermektedir. Yöre halkının ihtiyaçları değil, büyük sermayenin çıkarları ön plana alınmış, haritalar ona göre işaretlenmiştir.\"



Doğa için adalet istediklerini ifade eden Tekin, değişikliklerin iptali için yasal süreci başlattıklarını söyleyerek, \"Bilgi edinme hakları hiçe sayılarak, yalan söylenerek, bilimsellikle bağdaşmayan, anayasaya, yasalara, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak, adeta yangından mal kaçırırcasına onaylanan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi SİT değişikliklerinin iptal edilmesi için yasal süreci bugün başlatmış bulunuyoruz. Dava, Muğla Çevre Platformu bileşenlerinden TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından açıldı. Bizler, Muğla Çevre Platformu bileşenleri sivil toplum örgütleri ve yurttaşlar olarak yasal ve meşru zeminde davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi\'nin ve Muğla\'nın betonlaşmasına izin vermeyeceğiz! Muğla cennet kalacak\" diye konuştu. Grup basın açıklamasını ardından dağıldı.