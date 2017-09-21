(Görüntülü Haber) Çevreci çiftin katili eşofman lastiğiyle boğulmuş (2)

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CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun cinayet şüphelisi Ali Yamuç'un cenazesi, memleketi Finike İlçesi'nde toprağa verildi

21 Eylül 2017 20:40

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Çevreci çift Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu\'nun cinayet şüphelisi Ali Yamuç\'un cenazesi, memleketi Finike İlçesi\'nde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından morgdan alınan cenaze, Turunçova Mahallesi\'ndeki Menevşelik Camii\'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Yamuç\'un cenazesi, Menevşelik Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Tören sırasında Yamuç\'un yakınları gözyaşı döktü. İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, cenaze töreni ve defin sırasında olası bir olaya karşı önlem aldı. Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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