T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çeşme'de 65 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

30 Ekim 2017 21:27

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 13.00\'te, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Botu durduran ekipler, Suriye uyruklu 65 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklara ait lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince Çeşme İskelesine bağlandı. Kaçaklar da sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla iskeleye çıkarıldı. Çeşme İskelesinde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZÇEŞMEDHAYunanistan Sakız AdasıKörfeziTCSGSahil Güvenlik BotuKaraabdullah BurnuBotuSuriyeSahil GüvenlikKaçaklaraKaçaklarUluslararası GöçKaçaklarınGöçMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24