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(Görüntülü Haber) Çeşme'de 5 operasyonda 272 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 272 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakal

23 Ekim 2017 20:34

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda, lastik botlarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na kaçmaya çalışan, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu 272 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme\'den, Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla kaçma girişimlerinde son günlerde artış gözlendi. İlk olarak, dün gece farklı zamanlarda ve lastik botlarda, Suriye uyruklu 22 kişilik ve 58 kişilik iki ayrı gruptaki kaçaklar yakalandı. Saat 08.00\'de gerçekleştirilen üçüncü operasyonda ise Suriye, Irak, Eritre ve Angola uyruklu 98 kişi, yine sahil güvenlik ekiplerince lastik botta yakalandı. Dördüncü operasyon da dün saat 23.30\'da yapıldı. 10 İran, 20 Afgan uyruklu olmak üzere 30 kaçak yakalandı. TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 09.00\'da ise Altınkum Plajı açıklarında, lastik botta Suriye uyruklu 64 kaçağı yakalayarak beşinci operasyonunu yaptı. Beş ayrı operasyonda yakalanan toplam 272 kaçak, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcilerince yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu. Yakalanan tüm kaçakların İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.
 

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