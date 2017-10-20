(Görüntülü Haber) Çeşme'de 30 bin litre kaçak üretim şarap ele geçirildi

Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, kaçak alkollü içki imal edilen depoya jandarma tarafından yapılan baskında, yaklaşık 30 bin litre şarap ele geçirildi. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkollü içki üretimine yönelik olarak, Çeşme İlçesi\'nin Ovacık Mahallesi\'ndeki bir depoya, geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Yapılan kontrolde, 40 bin şişede ve bidonlarda toplam 30 bin litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. ve H.G. gözaltına alındı. Ele geçirilen şarapların imha edileceği belirtildi.