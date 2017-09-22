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(Görüntülü Haber) Çeşme'de 28 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

22 Eylül 2017 18:56

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 28 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 11.30 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu. Bottaki 28 Suriyeli kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Çeşme İskelesi\'ne getirildi.

İçlerinde çocuk ve kadınların da bulunduğu kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek yardımında bulunuldu. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri bildirildi.
 

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