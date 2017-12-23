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(Görüntülü Haber) Cesetleri bir gün sonra bulunmuş (2)

CENAZELERİ ALMAK İÇİN GELDİ Uşak'ta öğretmen olan annesi, 49 yaşındaki Nadire Metin ve babası, 52 yaşındaki Murat Metin'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla kendi başına ateş ederek intihare etti

23 Aralık 2017 18:23

CENAZELERİ ALMAK İÇİN GELDİ Uşak\'ta öğretmen olan annesi, 49 yaşındaki Nadire Metin ve babası, 52 yaşındaki Murat Metin\'i av tüfeğiyle öldüren 18 yaşındaki Fatih Alim Metin, ardından aynı silahla kendi başına ateş ederek intihare etti. Cenazeleri almak için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gelen Murat Metin\'in kardeşi Aslan Metin, \"Erken yaşta verilen dini ve mistik eğitimin çocuklarda oluşturduğu psikolojik bozukluğun sebep olduğu bir olay. İki kere de psikoloğa götürüldü bu çocuk. Belli bir yaşa gelmeden, çocuklara anlayamayacakları şeyleri öğretmemek lazım\" dedi. Yeğeni Fatih Alim Metin\'in herhangi bir kötü alışkanlığı olmadığını belirten Aslan Metin, bu durumun üniversite sınavlarına hazırlandığı için yaşandığını da düşünmediğini söyledi. Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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