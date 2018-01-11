(Görüntülü Haber) Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesindeki bir GSM şirketine ait işyerinin kapısını gece kırarak giren 3 hırsız, 1.5 dakika içerisinde son model 20 cep telefonunu ve kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı çaldı. Hırsızlık, güvenlik kameraları ile görüntülendi. Akıncılar Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir GSM şirketine ait işyerine, dün saat 01.30\'da, 3 hırsız girdi. Güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerde; 3 hırsızın işyerinin kapısını zorlayarak açtıkları görüldü. 1.5 dakika içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan son model 20 cep telefonunu çalan hırsızlar, kasadaki 10 bin lira nakit parayı da alıp kaçtı. Hırsızların o anlarda, işletmeden aldıkları telefon ve parayla dışarı çıktığı, kısa süre sonra tekrar işyerine girip bu kez alarm kilitlerini sökemedikleri cep telefonlarını hızlıca alarak götürdüğü görüldü. GSM şirketinin işyeri koordinatörü Erhan Yılmaz, hırsızlık anında cep telefonunun alarmının çaldığını ve hemen telefonla işyerinin güvenlik kameralarını açarak hırsızları gördüğünü anlattı. Bunun üzerine evinden çıkıp işyerine gelen Yılmaz, hırsızları az farkla kaçırdıklarını belirtti. Polis, güvenlik kamerası ile kaydedilen hırsızlık olayıyla ilgili şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Geçen 3 Ocak\'ta, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayisinin kapısı da aynı yöntemle kırılarak cep telefonları ve nakit para çalınmıştı.