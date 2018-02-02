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(Görüntülü Haber) Cep telefonu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Erol POLAT DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde telefon mağazasına giren 3 hırsız, bir laptop ile 10'un üzerinde cep telefonunu çaldı

02 Şubat 2018 18:53

Erol POLAT DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde telefon mağazasına giren 3 hırsız, bir laptop ile 10\'un üzerinde cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay gece saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi Reşat Nuri Gültekin Caddesi\'nde meydana geldi. Telefon mağazasının kapısını zorlayarak içeri giren 3 hırsız, 1 adet laptop ve 10\'un üzerinde cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde hırsızların 2 dakika içerisinde masanın üstünde duran laptopu çaldıktan sonra ellerindeki fenerlerle çekmecelere bakarak cep telefonlarını çaldıkları görüldü. Mağaza sahibi Gökhan Şevik, müşterilerin tamir için bıraktıklarıyla birlikte 10\'un üzerimde cep telefonunu, bir adet laptop ile bir miktar paranın çalındığını söyleyerek, zararının 7-8 bin TL civarında olduğunu ifade etti. Polis mağazada incelemede bulunurken, parmak izi topladı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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