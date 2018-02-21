T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cep telefonu bayi, otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, cep telefonu bayisi Mehmet İlhan (32) park halinde duran kiralık otomobilin içinde, başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu

21 Şubat 2018 20:01

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi\'nde, cep telefonu bayisi Mehmet İlhan (32) park halinde duran kiralık otomobilin içinde, başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Bu sabah, Muğla-Marmaris Karayolu Akyaka Kavşağı\'nın yanındaki boş alanda park halinde duran 34 SK 4740 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda kanlar içinde hareketsiz duran bir kişiye görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incemede, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kişinin, Ankara\'da cep telefonu bayiliği yapan, evli Mehmet İlhan olduğu, aracın ise geçen pazartesi günü kiralandığı belirlendi. Ayrıca, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelendi. İlhan\'ın gece, olay yerine yakın bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, yanında bir kişinin daha bulunduğu saptandı. Cinayeti bu kişinin işlediği değerlendirilerken, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Mehmet İlhan\'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cavit AKGÜNMUĞLA DHA MUĞLA UlaAkyaka MahallesiMehmetBuMuğlaMarmaris Karayolu Akyaka KavşağıSKAcilMerkeziOlayAnkaraAyrıcaCinayetiMuğla Adli Tıp KurumuJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24