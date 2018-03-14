(Görüntülü Haber) Cenazeler ailelere teslim edildi. Cenaze araçları Atatürk Havalimanı'dan ayrılıyor
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı'na getirildi
14 Mart 2018 16:06
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Atatürk Havalimanı\'na getirildi. Yakınları tarafından alınan cenazeler, cenaze araçlarıyla havalimanından çıkarılıyor.
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