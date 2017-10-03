T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cemevinde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde düzenlenen Aşure Günü'nde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

03 Ekim 2017 20:53

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN\'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde düzenlenen Aşure Günü\'nde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, \"Bugün Erzincan?da bir ve beraber olacağız, barışımızın sürmesi için aşurelerimiz bu huzura vesile olmasını temenni ediyoruzö diye konuştu. Muharrem ayında tutulan orucun sona ermesi ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde aşure programı düzenlendi. Programa Vali Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Hayırsever vatandaşların katkıları ile hazırlanan bin 500 kilo et, 1 ton pilav ve 3 ton aşure programa katılanlara ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ayrım yapmadan herkesi davet ettiklerini ifade ederek, 10 bin kişi için yemek ve aşure hazırladıklarını söyledi. Düzgün; İnşallah bu aşure o birlikteliğe vesile olur. Biz ibadetlerimizi yaparken bunun için dua ettik. Erzincan\'da da barışı huzuru sağlamak zorundayız. Bugün tüm canlarla bir olacağız diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA ERZİNCAN Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı CemeviAşure GünüHacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ErzincanBaşkanı Sadık DüzgünErzincanMuharremHacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24