(Görüntülü Haber) Cemevinde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN\'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde düzenlenen Aşure Günü\'nde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, \"Bugün Erzincan?da bir ve beraber olacağız, barışımızın sürmesi için aşurelerimiz bu huzura vesile olmasını temenni ediyoruzö diye konuştu. Muharrem ayında tutulan orucun sona ermesi ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde aşure programı düzenlendi. Programa Vali Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Hayırsever vatandaşların katkıları ile hazırlanan bin 500 kilo et, 1 ton pilav ve 3 ton aşure programa katılanlara ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ayrım yapmadan herkesi davet ettiklerini ifade ederek, 10 bin kişi için yemek ve aşure hazırladıklarını söyledi. Düzgün; İnşallah bu aşure o birlikteliğe vesile olur. Biz ibadetlerimizi yaparken bunun için dua ettik. Erzincan\'da da barışı huzuru sağlamak zorundayız. Bugün tüm canlarla bir olacağız diye konuştu.