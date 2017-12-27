(Görüntülü Haber) ‘Cemaat-tarikat yurtları kapatılsın' eylemi

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - CHP Milletvekili Barış Yarkadaş\'ın da aralarında bulunduğu bir grup, son zamanlarda yurtlardaki öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarını protesto etmek için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.



Kendilerine \"Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi\" adını veren yaklaşık 30 kişilik bir grup, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 15.00\'da toplandı. \'Cemaat-tarikat yurtları kapatılsın\', \'Kurumsal, parasız, nitelikli barınma haktır\' yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, \'Tarikat yurtları kapatılsın\' diye slogan attı. Grubun eylemine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Burada açıklamalarda bulunan Yarkadaş, tarikat ve cemaat yurtlarında öğrencilerin güvence altında olmadığını söyledi.





\"ÇOCUKLARIMIZI KİRLİ ELLERİNİZDEN ÇEKİN\"



Hükümetin, eğitim sistemini tarikat ve cemaatlere teslim ettiğini öne süren Yarkadaş, \"Daha dün İzmir Dikili\'de bir tarikata ait öğrenci yurdunda tam 7 çocuk, görevli tarafından istismara uğradı. Aynı görevli bu çocukları istismar ettikten sonra onlara para verdiğini de itiraf etti. Çocuklarımız, gençlerimiz tarikat cemaatlerinde ve yurtlarında güvence altında değiller. İktidarın, eğitimi tamamen tarikatlara ve cemaatlere teslim ettiği dönemde şu çağrıyı yapıyoruz; artık yeter. Çocuklarımızdan o kirli ellerinizi çekin. Bu ülkenin geleceğini o kirli ellerinizle kirletmeyin. Biz çocuklarımızı eğitim ve öğretim görsünler diye okullara yolluyoruz. Sadece 2017 yılında 18 binin üzerinde çocuk, özellikle tarikat ve cemaat yurtlarında cinsel istismara uğradı. Bu ülkenin geleceğini bu şekilde karartılması konusunda hükümet yetkililerinin hala seslerini duymuş değiliz\" diye konuştu.



Yarkadaş\'ın açıklamasının ardından grup basın açıklaması yaptı. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Özcan Danışman, cemaat ve tarikatlara ait yurtların kapatılmasını, hükümetin söz konusu yurtlarla olan sözleşmelerin iptal edilmesini istedi. Basın açıklamasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.