(Görüntülü Haber) Çelikhan'da 'patpat' devrildi: 14 yaralı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN’ın Çelikhan İlçesi\'nde \'patpat\' olarak bilinen basit tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Çelikhan- Adıyaman yolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Tarladan dönenleri taşıyan Mehmet Ünal, yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Ünal ile römorkta bulunan Zeynep Alkan, Ayşenur Eren, Emine Eren, Mehmet Eren, Rümeysa Eren, Rüveyda Eren, Muhammet Eren, Muhammet Seyda, Ömer Faruk Ünal, Fatma Ünal, Abdurrahman Ünal, Yunus Emre Ünal ve Güler Ünal yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ünal, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.