(Görüntülü Haber) CELAL ADAN: EKSENİNE TÜRKİYE'Yİ ALMAYAN HER DÜŞÜNCE BİZİM DÜŞMANIMIZDIR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanlığı Üye Katılım Töreni\'nde konuşan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, \"Biz, bütün Türkiye\'deki siyasetçilere bir şey söyledik. Siz 1900 ile 1920\'yi iyi inceleyin. Türk devletinin kuruluş iradesi ile çatışmayın. Siz adaleti getirin, birliği sağlayın. Gelir dağılımındaki adaleti sağlayın. Hırsızı, arsızı, şerefsizi devlet hayatından uzak tutun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kuruluş iradesine sonuna kadar sahip çıkın, dedik. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bizim görüşümüz çerçevesinde çok büyük bir toparlanma var\" dedi.





Milliyetçi Hareket Partisi Şişli İlçe Başkanlığı, partiye katılan 630 kişi için üye katılım töreni düzenleyerek, parti rozeti taktı. Şişli\'de bir otelde düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, MHP Şişli İlçe Başkanı Yavuz Tellioğlu ve İl Başkan Yardımcıları ile MYK üyeleri katıldı.





Törende Adan partililere hitaben bir konuşma yaptı. \"\'Eksenine Türkiye\'yi almayan her düşünce bizim düşmanımızdır\" diyen Adan, \"Önümüze partimizi koyarak değil, Türk Milletini, Türk Devletini koyarak, düşüncelerimizi geliştirmemiz lazım. Bu kötü gidiş karşısında bile fırsatlar kollayan, pusucu olan, sinsi çıkışlarıyla Türkiye\'yi biraz daha karıştırma gayreti içinde olanlar Türkiye\'ye zarar vermektedir\" ifadelerini kullandı.





ADAN:MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ, EZANI HÜR BAYRAĞI HÜR TÜRKİYE\'NİN SİGORTASIDIR



\"İstanbul\'da gelir dağılımdaki adaletsizlik, insanlarımıza büyük sıkıntı veriyor\" diyen Adan şöyle devam etti: Adaletin bağımsızlığı konusunda bir takım sıkıntıların olduğu ifade ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi, ezanı hür bayrağı hür Türkiye\'nin sigortasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Allah\'ın izniyle adaletin de sigortası olacaktır. Gelir dağılımındaki adalete öncülük yaparak, Türkiye\'nin başındaki iki büyük belayı def edeceğiz. Bunun bir tanesi bölücülük, bölücülere sığınan alçaklık. Bir diğeri ise ekmekten dolayı, aştan ve işsizlikten dolayı namerdin önünde boyun eğmeyen Türkiye, bizim namus borcumuz. Devletin içine sızmış bulunan aşağılık iradenin, hırsıza, arsıza teslim olmuş birilerinin MHP iktidarında nefes alması mümkün değildir. Gelir dağılımındaki adaletin, basın özgürlüğünün, yargıdaki bağımsızlığın teminatı MHP olacaktır.





\"FATİH SULTAN MEHMET DE BİZİM, MUSTAFA KEMAL DE BİZİM\"



Celal Adan Türkiye\'nin kurucu değerlerine ortak paydada sahip çıkılması gerektiğini belirterek, \"Biz, yok oluşta var olduk. Bir devlet kurduk. Kurduğumuz devletin adı Türk Devleti. Tarih bütünlüğü içinde İstanbul\'u bize kazandıran Fatih Sultan Mehmet de bizim, \'Bir Türk dünyaya bedeldir\' diyen Mustafa Kemal de bizim. Biz hiç bir zaman ikisiyle birlikte bir problem yaşamadık. Biz, bütün Türkiye\'deki siyasetçilere bir şey söyledik. Siz 1900 ile 1920\'yi iyi inceleyin. Türk devletinin kuruluş iradesi ile çatışmayın. Siz adaleti getirin, birliği sağlayın. Gelir dağılımındaki adaleti sağlayın. Hırsızı, arsızı, şerefsizi devlet hayatından uzak tutun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin kuruluş iradesine sonuna kadar sahip çıkın, dedik. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bizim görüşümüz çerçevesinde çok büyük bir toparlanma var. 70 bin caminin, imamının aylığını veren devlete dinsiz diyen şerefsizler, Mustafa Kemal\'i yerden yere vurarak onu küçültmek isteyen onursuzlar, Mustafa Kemal ülkenin ortak paydasıdır. Türk devletinin, Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük devlet adamıdır\" dedi.





KARATAŞ\'TAN İYİ PARTİ YORUMU: GİDENLER DALDAKİ FAZLALIKLARDIR, KIRILDILAR, GİTTİLER



Üye katılım töreninde MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş\'te bir konuşma yaptı. MHP\'den ayrılan muhalif kanadın kurduğu İYİ Parti hakkında konuşan Karataş, \"Türkiye 10 yılda, 15 yılda bir yönetimlere el koyulma dönemleri yaşadı. Milliyetçi Hareket\'te kendi siyaseti içinde her 10 yılda, 5 yılda bir bunları yaşar. 12 Eylül sonrası yapılanmada , 90\'lı yıllarda Büyük Birlik Partisi, Başbuğ\'un ölümüyle adını unuttuğumuz bir parti kuruluyor. Şimdi de bir parti kuruluyor. Çınar ağacının dalları kurursa, o daları budadıkça daha fazla filizlenir. Tarih bunun gerçeklerini ortaya koymuştur. Bugün bu gidenlerde belki daldaki fazlalıklardır. Kırıldılar, gittiler. Yeniden filizlenip, önümüze bakacağız. Üye olan bu arkadaşlarımızla birlikte MHP son bir buçuk ayda 22 bini aşkın yeni üye kazanmış. İstifa edenlerin sayısı, 660 toplam istifa var. Bunun içinde devlete işe girmek için de istifalar var. Parti için 400 kişi istifa etmiş. 16 milyonluk nüfusta 400 tane çoğunu tanımadığımızın istifasını konuşuyorlar da, Şişli\'de \'MHP zamanı\' diyen Yavuz Tellioğlu ve arkadaşlarının 630 üyesini kim konuşacak?\" dedi.





\"ATATÜRK KONUSUNDA SAMİMİ İSELER, TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN DEVAMI İÇİN DE SAMİMİ OLACAKLAR\"



İl Başkanı Karataş, konuşmasının devamında Cumhuriyet Halk Partisi hakkında açıklamalarda bulundu. Karataş, \"Türk Milliyetçiliği ideolojisi üzerinden kurulan Türkiye Cumhuriyeti\'nin anlayışına karşı olan bir parti mensubumuz yok. Bu üniter yapının ötesinde Misak-ı Milli çizgilerimizi kabul etmeyen bir üyemiz yok. Ama CHP\'lilere Şişli\'de sormanızı istiyorum, Atatürk\'ün Türk Milliyetçiliği üzerine kurduğu Cumhuriyette, Cumhuriyeti yıkmak, yok etmek, parçalamak isteyen Sezgin Tanrıkulu\'nun o partide ne işi olduğunu sorun. Atatürk konusunda samimi iseler, Türkiye Cumhuriyeti\'nin devamı için de samimi olacaklar\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Milliyetçi Hareket Partisi\'ne üye olanlara parti rozeti takıldı.