(Görüntülü Haber) Çekmeköy'de kardeşler arasındaki çatışma: 4 kişi gözaltında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY\'de kardeşler arasında sokak ortasında yaşanan ve amatör kamera tarafından da kaydedilen silahla çatışma olayıyla ilgili, 4 şüpheli polise teslim oldu. Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi\'nde geçtiğimiz cuma günü, K.Ç. ve oğlu Ö.Ç. ile K.Ç.\'nin kardeşi M.Ç ve oğlu B.Ç arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıkmış, şüpheliler kayıplara karışmıştı. Amatör kamera tarafından da görüntülen çatışmada çevredeki bir ev, işyeri ve bazı araçlara kurşun isabet etmiş; olay yerinde 26 boş kovan ile 5 mermi çekirdeği bulunmuştu. TESLİM OLDULAR 4 şüpheli, olayda kullanılan 4 tabancayla birlikte Alemdağ Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.