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(Görüntülü Haber) Çekirge istilasına uğrayan mahallede ilaçlama çalışması

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı

27 Nisan 2018 19:21

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi\'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı. Çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında bir haftadır nöbet tutarak çekirge sürülerinin yönünü değiştiren mahalle sakinlerinin yardımına Siverek Belediyesi ekipleri yetişti. Sabah saatlerinde mahallede çalışma başlatan belediye ekipleri adına konuşan Yunus Kargı, \"Mahalle sakinlerinin müracaatı sonrası ekiplerimizle mahalleye geldik ve ilaçlama çalışmalarına başladık, aşırıcı derece fazla çekirge var mahallede çekirgeler bitene kadar ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek\" dedi.

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