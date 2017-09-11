(Görüntülü Haber) Çayeli’nde doktora saldırı

Muhammet KAÇAR/ÇAYELİ(Rize), (DHA)- RİZE’nin Çayeli İlçesi’nde 2 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli 65 yaşındaki Dr, İhsan Yılmaz, kimliğini ibraz etmediği eşine ilaç yazmasını istediği 58 yaşındaki M.K. tarafından saldırıya uğradı. Olayda burnu kırılan, kaşına 5 dikişi atılan ve yüzünde morluklar oluşan doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay, 7 Eylül tarihinde Çayeli İlçesi Yaka Mahallesi\'ndeki 2 No\'lu Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği yanında olmayan eşine ilaç yazdırmak isteyen M.K., Dr. İhsan Yılmaz’a başvurdu. Hasta ve kimliğini görmeden ilaç yazamayacağını belirten Dr. Yılmaz, M.K.’nın ısrarı ile karşılaştı. M.K., Dr. İhsan Yılmaz ile tartıştı ve ardından dövmeye başladı. Aile Hekimliği çalışanlarının araya girmesiyle M.K. uzaklaştırıldı, yaralanan Dr. Yılmaz, Çayeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayda burnu kırılan, açılan kaşına 5 dikişi atılan ve yüzünde morluklar oluşan Dr. İhsan Yılmaz, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.K., savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. \"KENDİNİ BİLMEYEN KİŞİLER VAR” Rize\'deki 53 Gazeteciler Derneği’nde Rize Aile Hekimleri Derneği Başkanı Cüneyt Beyaz ile birlikte açıklama yapan doktor İhsan Yılmaz, babasının, kendinin, eşi ve çocuğu ile gelininin doktor olduğunu ailece yıllardan bu yana insanlara sağlık hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi. 41 yıllık hekim olduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını anlatan Yılmaz, şöyle dedi: \"Bana kaydı olmayan bir şahıs kapıdan bağırıp çağırıp odama girdi. Kimliksiz ve hasta olmadan ilaç yazdırmak istedi. Bunun yasal olmadığını belirtince beni darp etti. Kaşıma 5 dikiş atıldı, burnum kırıldı. Şiddet, soysal bir sorun haline geldi. Bu güzelim ülke çocuklarımıza torunlarımıza kalacak. İçimizde hep endişeyle mi yaşayacağız? Hekimlik dünyanın en şerefli mesleği.Hep insanların acısını dindirmeye çalıştık. Maalesef kedini bilmeyen bu tür kişiler var. Devlet büyüklerimiz bu konuda ne yapılması gerektiğini ciddi ciddi düşünmesi lazım.\" Rize Aile Hekimleri Derneği Başkanı Cüneyt Beyaz’da saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösterdi, “Kişi darp ediyor , hasar veriyor ve buna rağmen serbestçe gezebiliyor. Bu rahatlık böyle potansiyele sahip insanları cesaretlendiriyor. ‘Ben yaparım gezerim’ diyorlar. Devlet bu saldırıların kendisine yapıldığını hissetmesi lazım. Yoksa huzur bozulacak, huzur bozulunca hizmette bozulacak” uyarılarında bulundu.