(Görüntülü Haber) Çayeli’nde beton mikseri yandı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE’nin Çayeli ilçesinde alev alan seyir halindeki beton mikseri yandı. Olay, Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Fehmi Şap\'ın kullandığı 53 K 5564 plakalı beton mikseri, seyir halindeyken motor bölümünden aniden alev aldı. Sürücüsünün terk ettiği aracı kısa sürede alevler sardı. Yangın, olay yerine ulaşan Çayeli Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülürken, beton mikseri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.