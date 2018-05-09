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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Çay üreticisinden özel sektöre düşük fiyat tepkisi

Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üretici derneklerinin tepkisine neden oldu

09 Mayıs 2018 18:16

Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA)- RİZE’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın alması, üretici derneklerinin tepkisine neden oldu. Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, “Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlar” dedi. Doğu Karadeniz\'de, 4 ilde, yaş çayda hasat dönemi sürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle hasadı erken bitirmek isteyen üreticiler, çaylarının tamamını hasat edince ÇAYKUR ve özel sektör fabrikaları, yaş çayı işlemekte zorlanmaya başladı. Memişağa Tuzcuoğlu Parkı’nda toplanan Çay Üreticileri Derneği üyeleri, özel sektörün düşük fiyata çay alımına tepkisini dile getirdi. Grup adına konuşan Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, özel sektörün vatandaşın üzerine gelmeye devam ettiğini söyledi. Mavi, “Özel sektör vatandaşın üzerine gelmeye devam ediyor, bununla kalmayıp kapkaç yöntemini kullanıp verilen taban fiyatın altında çay almaya devam ediyorlar. Ticaret Borsası üyelerine hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Çünkü bu fırsatçılık onların işine geliyor. Daha doğrusu dere kütük getirmeye devam ediyor. Ticaret Borsası neden üyelerine kalkıp ‘Yanlış yapıyorsunuz’ demiyor. Şu anda 1,80’den çay almaya devam ediyorlar hatta 1,50 lira fiyat veren var. Bu kapkaççılığa neden kimse ‘dur’ demiyor” dedi. ‘SAKIN ACELE ETMEYİN’ Üreticilere seslenen ve acele etmemeleri yönünde uyarıda bulunan Mavi, “Biz üreticiye diyoruz ki: Sakın acele etmeyin, bekleyin cebinizdeki parayı bunlara kaptırmayın. Üreticilerimiz beddua ederek çay veriyorlar. Ey siyasiler bugün siz üreticiye sahip çıkın, onlar da seçim zamanı sizlere sahip çıksın” dedi.

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