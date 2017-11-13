T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Çay tarlalarında inanılmaz bisiklet şov

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE'nin BMX dalındaki lideri Arif Gül, yaptığı inanılmaz performanslar ile şovlarına devam ediyor

13 Kasım 2017 18:56

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE\'nin BMX dalındaki lideri Arif Gül, yaptığı inanılmaz performanslar ile şovlarına devam ediyor. Son olarak Rize\'deki çay tarlalarında dünyaca ünlü bisikletçi Sergio Layos ile hünerlerini sergileyen Arif Gül, parkurlarda yaptığı zorlu hareketler ile yeteneğini gösterdi. Red Bull\'un genç sporcusu, çay tarlalarının içinde kurulan parkurda akrobatik hareketler yaparak ünlü İspanyol bisiketçi Sergio Layos\'un beğenisini topladı. Layos, Gül\'e destek vererek kariyerinde başarılar diledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRKİYE BMXArif GülSonRizeSergio LayosRed BullLayos Gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24