(Görüntülü Haber) Çay ocağında kavga: 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir çay ocağında, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Lavanta Sokak\'ta meydana geldi. Çay ocağı işleten Ekrem Özpınar ve arkadaşı Selçuk Güleroğlu, işyerine gelen, aralarında alacak verecek meselesi olan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yürek ve Şimşek yanlarında getirdiği tabanca ve tüfekle ateş açtı. Selçuk Güleroğlu sağ bacağından vurularak yaralandı. Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise bacaklarından bıçaklandı.



Selçuk Güleroğlu çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, çevreye rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrılan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise polis merkezine giderek yardım istedi. İki yaralı da MeramTıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Olay sırasında silahtan çıkan mermi ve saçmaların isabet ettiği 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi. İki grubun dün de aynı nedenle tartıştıkları belirtildi.