T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çay ocağında kavga: 3 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da bir çay ocağında, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı

23 Aralık 2017 02:08

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir çay ocağında, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Lavanta Sokak\'ta meydana geldi. Çay ocağı işleten Ekrem Özpınar ve arkadaşı Selçuk Güleroğlu, işyerine gelen, aralarında alacak verecek meselesi olan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yürek ve Şimşek yanlarında getirdiği tabanca ve tüfekle ateş açtı. Selçuk Güleroğlu sağ bacağından vurularak yaralandı. Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise bacaklarından bıçaklandı.

Selçuk Güleroğlu çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, çevreye rastgele ateş açıp, olay yerinden ayrılan Hüseyin Yürek ve Ali Şimşek ise polis merkezine giderek yardım istedi. İki yaralı da MeramTıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sırasında silahtan çıkan mermi ve saçmaların isabet ettiği 4 araçta ise maddi hasar meydana geldi. İki grubun dün de aynı nedenle tartıştıkları belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYAOlayMeramToprak Sarnıç Mahallesi Lavanta SokakEkremSelçuk GüleroğluişyerineHüseyin Yürek ve AliTartışmaKavgaSelçuk GüleroğluHüseyin YürekAliFakültesi Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24