(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi (3)

BAKANLA VATANDAŞ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG



Antalya\'nın batı ilçelerinde bayramlaşma törenlerine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun son durağı Kaş ilçesi oldu. Kaş\'ta emekli vatandaşlar ile Bakan Çavuşoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Kendisini karşılayanların arkasında oturan vatandaşların yanına giden Bakan Çavuşoğlu\'na emekli bir kadın, emekli ikramiyelerinin ne zaman hallolacağını sordu. Bakan Çavuşoğlu, \"Arkadaşlar çalışıyor\" cevabını verdi. Emekli kadın ise \"Ne zaman, balık kavağa çıktığı zaman mı?\" diye sordu. Çavuşoğlu bu yanıt üzerine \"Balık kavağa çıkıyor mu?\" dedi. Emekli kadın, \"Valla bilmiyorum, bekliyoruz ama yok. Kendinize var bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz\" dedi. Bakan Çavuşoğlu Çalışma Bakanlığı\'nın bunun üzerinde bir çalışma yaptığını belirterek alandan ayrıldı.



Ardından meydandaki çay bahçesine geçen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine Kaş\'ta oturan annesini ziyaret eden sinema oyuncusu ve film yapımcısı Hasan Kaçan da katıldı.