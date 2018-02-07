T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu Tahran'da İranlı yetkililerle görüşüyor

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Şubat (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkitaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi

07 Şubat 2018 19:17

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Şubat (DHA) - İran\'ın başkenti Tahran\'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkitaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı binasında basına kapalı olarak gerçekleşen heyetler arası görüşmede, TSK\'nın Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekatı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi. Bakan Çavuşoğlu, Tahran\'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. (Fotoğraflı) Görüntü Dökümü: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran\'da mevkitaşı Muhammed Cevat Zarif ile bir araya geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranDHADışişleri Bakanı MevlütMuhammed Cevat ZarifDışişleri BakanlığıTSK AfrinZeytin DalıBakanCumhurbaşkanı Hasan RuhaniFotoğraflı Görüntü Dökümü Dışişleri Bakanı Mevlüt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24