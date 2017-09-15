(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu: Referandumu erteleyelim gibi  pazarlıkların içinde olmayız 

Aliye ULUSOY/ANKARA,(DHA)- Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül\'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna ilişkin \"Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Türkiye olarak anayasal hakların yerine gelmesi için biz arabuluculuk yapabiliriz. Bugün referandumu erteleyelim , bir sene sonra bize referandum olacağının garantisini verin gibi pazarlıkların içinde olmayız , buna karşıyız\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin Almanya ile ilişkilerini ve Avrupa Birliği\'ne üyelik müzakerelerinde Almanya\'nın tutumunu değerlendirdi. Mevlüt Çavuşoğlu, \"Bizim Almanya ile ne problemimiz olabilir. 3 buçuk milyon vatandaşımız yaşıyor. Fransa ekonomik olarak ne kadar kalkınsa bizim için iyidir. Fransa Bizim ekonomik ortağımızdır. Fransa\'da da 700 bin vatandaşımız yaşıyor. çok önemli projelerimiz var. Bizim Avrupa ülkeleriyle durup dururken ne problemimiz olsun. Almanya seçim öncesi bunu Türkiye karşıtlığına dönüştürüp sonra da Avrupa birliği müzakerelerini de durdurmaya kalkarsa bu Almanya\'nın sorunu. AB içinde de başta Fransa olmak üzere diğer ülkelerden gerekli cevabı aldı. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Başkan Macron geldi Le Pen gibi ırkçı bir akımı dengeledi, bastırdı. Macron gibi bir lider ortaya çıkmasaydı belki bugün Le Pen ile Avrupa ve tüm dünya karşı karşıya kalacaktı. Irkçı akım, İslam, Hristiyan, Musevi karşıtlığı bu akımları nasıl durduracağız ? Fransa gibi ülkelerle birlikte çalışmamız lazım. Fransa\'dan gelecek herhangi bir eleştirinin arkasında da bir şey aramıyoruz. Samimi diyalog var ,önemli olan bu. Farklılıklar olabilir. İnşallah Almanya\'daki seçimler biter aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar getiririz \"diye konuştu.



\"REFERANDUM DA ISRAR EDERLERSE BUNUN BİR BEDELİ OLUR\"



Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması planlanan referanduma ilişkin, \" Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur\" dedi. Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \" Bu konuda Fransa ve Türkiye\'nin yaklaşımı örtüşüyor. Referandum yanlış bir karardır. Türkler ve Irak için de iyi değil. Başından beri net mesajlar verdik. Mesajda , 1- referandum kararı yanlıştır, bu yanlıştan geri dönülmelidir, dönülmezse bölge ve Kürtler için olumsuz etkileri olacaktır. denildi. Görüyoruz ki dünya kamuoyunda herkes her şeyi Türkiye\'den bekliyor. Burada Fransa ile de ortak adımlar atabiliriz. Böyle bir referandum da ısrar ederlerse bunun bir bedeli olur. Referandumdan geri adım atılır , Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin Anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda da Bağdat\'ta da söylediğimiz gibi belki bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz. Şu anda zaten bölgede istikrarsızlık, terör gibi sorunlar var. İlave sorun istemiyoruz. Referandum kararından vazgeçilmesi gerekiyor. Anayasal hakların yerine gelmesi için biz arabuluculukta yapabiliriz Türkiye olarak. Bugün referandumu erteleyelim ama 1 sene sonra bize referandum olacağının garantisini verin gibi pazarlıkların içinde olmayız , buna karşıyız. \"