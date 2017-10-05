(Görüntülü Haber) Çavuşoğlu Barzani’ye seslendi: Umarım bu hatadan dönerler

Gülten Özbey, Paris, 5 Ekim, (DHA)- Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Çavuşoğlu IKBY referandumu konusunda şunları kaydetti: “Barzani çağrılara kulak asmayarak Irak’ın geleceğini ve özellikle Kürtlerin geleceğini riske atmıştır ama şimdi bu çağrılara kulak vererek bu hatadan dönmesi gerekiyor. Bu çağrıyı biz en üst düzeyde yaptık, Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakanımız yaptı. Biz de tekrar yapıyoruz. Dün İran’da da bunu konuştuk. Umarım bu hatadan dönerler. Hatadan dönmezlerse bizim aldığımız kararlar var bundan sonra bizim muhatabımızın Bağdat olduğunu söyledik ve atacağımız adımlarda Bağdatı’ın atacağı adımlar aldığı kararlar ve uygulamalar da temel teşkil edecek. Bizim esas muhatabımız Bağdat yönetimidir. İkili anlaşmaların hepsini bunlarla yaptık. Sınırlar da Irakla bizim aramızdaki sınırlardır.”