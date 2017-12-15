(Görüntülü Haber) Çatışmanın ortasında kalarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA) Küçükçekmece\'de dün iki grup arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmanın ortasında kalarak öldürülen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı. Açıkgöz\'ün cenazesi ikindi namazından sonra oturduğu mahalledeki Merve Camii\'ne getirildi. Alınan helalliğin ve kılınan cenaze namazının ardında Emircan\'ın cenazesi evinin önüne getirildi. Bu sırada Emircan\'ın ailesi, okul arkadaşları ve komşuları gözyaşlarına boğuldu. Emircan\'ın cenazesi alınan helalliğin ardından toprağa verilmek üzere götürüldü.